Обматерившую полицейских Волочкову будут судить в Нижегородской области 3 июля

Суд по административному правонарушению в отношении балерины Анастасии Волочковой и ее спутника состоится в поселке Воскресенск Нижегородской области 3 июля.

Звезда стала фигуранткой дела после того, как прибыла в закрытое для посещения из-за коронавируса село Дивеево, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Волочкова посетила святыню, где помолилась и окунулась в святые источники. Однако, бдительные жители сообщили о ее прибытии губернатору области.

Позднее к знаменитости нагрянули представители администрации и сотрудники полиции. Встретила балерина их не по-христиански и совершенно не радушно. На просьбу предоставить документы, а также подписать протокол, предположительно, нетрезвая Волочкова стала оскорблять представителей власти, используя нецензурную лексику. При этом у полицейского она даже отобрала ручку и выкинула ее в сторону. Ругаясь на незванных гостей, балерина то кричала, то пыталась театрально плакать.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео диалога звезды с представителями власти села Дивеево.