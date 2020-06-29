Обматерившую полицейских Волочкову будут судить в Нижегородской области 3 июля
В отношении балерины и ее спутника сотрудники полиции составили протокол об административном нарушении, после того, как они прибыли в закрытое для посещения из-за коронавируса местное село.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Суд по административному правонарушению в отношении балерины Анастасии Волочковой и ее спутника состоится в поселке Воскресенск Нижегородской области 3 июля.
Звезда стала фигуранткой дела после того, как прибыла в закрытое для посещения из-за коронавируса село Дивеево, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Волочкова посетила святыню, где помолилась и окунулась в святые источники. Однако, бдительные жители сообщили о ее прибытии губернатору области.
Позднее к знаменитости нагрянули представители администрации и сотрудники полиции. Встретила балерина их не по-христиански и совершенно не радушно. На просьбу предоставить документы, а также подписать протокол, предположительно, нетрезвая Волочкова стала оскорблять представителей власти, используя нецензурную лексику. При этом у полицейского она даже отобрала ручку и выкинула ее в сторону. Ругаясь на незванных гостей, балерина то кричала, то пыталась театрально плакать.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео диалога звезды с представителями власти села Дивеево.
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