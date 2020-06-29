Видео: Волочкова оскорбила полицейских в нижегородском селе Дивеево
Стражи порядка пытались составить административный протокол на балерину, приехавшую в монастырь в закрытом из-за коронавируса селе.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru
Анастасия Волочкова устроила скандал в нижегородском селе Дивеево, закрытым из-за коронавируса. В сети распространилось видео, на котором полицейские пытаются составить в отношении артистки протокол об административном нарушении, а она называет себя «балериной всея Руси», угрожает стражам порядка неприятными для них последствиями и обзывает представителей власти «последним чмом» и другими словами.
На своей странице в Instagram балерина пояснила, что приехала в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, чтобы помолиться и окунуться в святые источники вместе с другими паломниками.
«А оказалось, что я совершила тем самым преступление. Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники, находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!» — написала Волочкова.
Губернатор Нижегородской Глеб Никитин в свою очередь заявил, что все нарушители запретных мер, приезжающие в Дивеево из других районов, будут наказаны.
«В Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин — это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители», — приводит слова чиновника РИА Новости.
Он пояснил, что к нему обратились жители Дивеево, которые рассказали, что на фоне святынь в закрытом для посещения селе фотографируется известная личность.
«Вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране», — заявил Никитин.
По его данным, Волочкова пробралась в село «окольными путями» с помощью друзей из местных жителей. В соответствии с законом нарушителям выписаны штрафы.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь был закрыт для посещения 25 апреля по решению Роспотребнадзора, после того как у нескольких его обитательниц был обнаружен коронавирус. Село Дивеево тоже было закрыто. В монастыре ограничения сняли 11 июля, однако в Дивеево по-прежнему действует запрет из-за сложной эпидемиологической обстановки — в Дивеевском районе зарегистрировано 424 случая заражения коронавирусом.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Волочкова посетила церковь в Астрахани и попала под шквал критики в соцсетях за оголенную грудь в храме и шубу в 30-градусную жару.
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