Зрительный зал театра во Владимире выгорел в результате пожара
В настоящий момент возгорание в культурном учреждении локализовано.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Во Владимире потушили здание академического театра драмы. Площадь возгорания менее чем за час выросла до пятисот квадратных метров. К ликвидации привлекались 37 человек и 13 единиц техники. По предварительным данным, возгорание началось во время проведения электромонтажных работ. В результате ЧП серьезно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.
А в Москве после пожара в жилом доме идет проверка Следственного комитета и прокуратуры. В пятиэтажке на северо-востоке столицы произошел взрыв. Загорелись сразу четыре квартиры. Из огня вытащили 17 человек, пятеро получили травмы, трое - госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются - уже известно, что газовое оборудование не было повреждено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено после взрыва и пожара в жилом доме на северо-востоке столицы.
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