По факту взрыва и пожара в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено после взрыва и пожара в жилом доме на северо-востоке столицы. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России по Москве.

«По данным следствия, 29 июня 2020 года житель дома, расположенного по улице Проходчиков в городе Москве, проявил преступную небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием. В результате чего произошел хлопок и дальнейшее возникновение пожара, что повлекло причинение вреда здоровью не менее чем двум лицам из числа жильцов, повреждение имущества, а также конструктивных элементов дома», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали десять человек. Среди них оказался и владелец квартиры, в которой произошло возгорание. Он находится в тяжелом состоянии. Следственными органами установлено, что мужчина часто злоупотреблял алкоголем.

Взрыв газа и последующий пожар случились в пятиэтажном жилом доме на улице Проходчиков на северо-востоке столицы днем 29 июня. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места происшествия.