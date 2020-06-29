Работавшую до последнего вдоха волонтера Анурьеву наградили посмертно

Волонтера Светлану Анурьеву наградили орденом Пирогова посмертно. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на сайте Кремля.

История 19-летней девушки из села Карсун, развозившей продукты пожилым людям во время пандемии в рамках проекта «Мы вместе», стала примером для всех неравнодушных людей. Будучи студенткой медицинского колледжа, Светлана не могла пройти мимо беды одиноких людей, оставшихся без поддержки в разгар эпидемии. В мае 2020 года у нее обнаружили рак неоперабельной, четвертой, степени. Но, несмотря на недуг, девушка до последнего продолжала вести волонтерскую деятельность. Ее не стало 31 мая.

Память о Светлане Анурьевой решили увековечить и в родном регионе. Ее имя будет носить ульяновский медицинский колледж.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в День России волонтерам акции «Мы вместе» вручили памятные медали.