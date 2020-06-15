В День России волонтерам акции «Мы вместе» вручили памятные медали
В сердце золотой медали слоган «Мы вместе», ставший этой весной девизом сотен миллионов человек.
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Справиться с главным для страны и мира вызовом — пандемией коронавируса помогают волонтеры. Тысячи добровольцев сейчас трудятся в больницах и выезжают к пенсионерам.
В День России волонтерам вручили памятные медали с девизом, который этой весной объединил миллионы людей по всей стране. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко с подробностями в репортаже.
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