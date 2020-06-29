Что светит Волочковой за мат в адрес полицейского?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 248

Нецензурную брань балерина себе позволила в ходе перепалки с правоохранителями в селе Дивеево.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art, 5-tv.ru

Скандал, устроенный балериной Анастасией Волочковой в селе Дивеево с правоохранителями, может стать поводом для уголовного преследования танцовщицы. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, нецензурные высказывания в адрес полицейского, которые позволила себе звезда, караются штрафом или исправительными работами.

«Специально для „балерины всея Руси“ есть статья 319 УК РФ — „Оскорбление представителя власти“. Поэтому вполне возможно, что Следственный комитет захочет ее привлечь к ответственности по этой статье, которая предусматривает либо до 40 тысяч рублей штрафа, либо более суровое наказание. Мне кажется, перспективы более чем реальны в этом деле получить уголовную судимость», — заявил юрист.

Кроме штрафа эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ до одного года. Также балерину привлекут к административной ответственности по статьям 20.6.1 и 6.3 кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штрафы за нарушение правил санитарно-эпидемиологического благополучия.

Перепалку с полицией Волочкова устроила в селе Дивеево, закрытом из-за пандемии коронавируса. Туда звезда приехала «окольными путями», чтобы посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Стражи порядка пытались объяснить ей, что она нарушает закон, в ответ же прима обматерила их. Как писал ранее 5-tv.ru, общение Анастасии Волочковой с правоохранителями попало на видео. В ходе беседы она называла себя «балериной всея Руси» и предположительно была нетрезва.

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