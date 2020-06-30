Воздушный шар с людьми рухнул в лесной массив в Великом Новгороде
К счастью, неудавшаяся прогулка обошлась без жертв.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Joel Mataro, 5-tv.ru
В Великом Новгороде воздушный шар с людьми рухнул в лесной массив. Видео жесткой посадки в социальных сетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что шар начал снижаться еще над рекой., но пилоту удалось дотянуть до берега. На борту находились три человека. Они, к счастью, не пострадали в результате неудавшейся прогулки.
Выбраться пассажирам помогли местные жители. Что стало причиной такой экстренной посадки, не сообщается. По словам очевидцев, воздушные шары в Новгороде — популярное развлечение для туристов. И летают они прямо над жилыми домами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полет влюбленной пары на воздушном шаре над Черным морем едва не закончился трагедией. Как сообщается в группе «Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край» в социальной сети «ВКонтакте», происшествие случилось в трех километрах от берега возле поселка Головинка.
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