Воздушный шар с людьми рухнул в лесной массив в Великом Новгороде

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К счастью, неудавшаяся прогулка обошлась без жертв.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Joel Mataro, 5-tv.ru

В Великом Новгороде воздушный шар с людьми рухнул в лесной массив. Видео жесткой посадки в социальных сетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что шар начал снижаться еще над рекой., но пилоту удалось дотянуть до берега. На борту находились три человека. Они, к счастью, не пострадали в результате неудавшейся прогулки.

Выбраться пассажирам помогли местные жители. Что стало причиной такой экстренной посадки, не сообщается. По словам очевидцев, воздушные шары в Новгороде — популярное развлечение для туристов. И летают они прямо над жилыми домами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полет влюбленной пары на воздушном шаре над Черным морем едва не закончился трагедией. Как сообщается в группе «Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край» в социальной сети «ВКонтакте», происшествие случилось в трех километрах от берега возле поселка Головинка.

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