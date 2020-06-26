Полет влюбленной пары на воздушном шаре над Черным морем едва не закончился трагедией. Как сообщается в группе «Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край» в социальной сети «ВКонтакте», происшествие случилось в трех километрах от берега возле поселка Головинка.

Молодые люди решили устроить себе романтическое приключение. Они поднялись в корзину воздушного шара, чтобы прокатиться над долиной реки Шахе и полюбоваться пейзажами. В ходе прогулки ветер усилился, и шар отнесло в сторону открытого моря. Спасли влюбленных сотрудники МЧС. Они смогли спустить девушку и парня вниз и доставить на берег на катере.

Пилот воздушного шара предпринял попытку самостоятельно завершить полет, но не справился. Его аппарат рухнул в море, но мужчину выловили из воды спасатели.

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