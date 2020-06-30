Заслуженная артистка России, актриса Ирина Пегова продолжает удивлять фанатов силой воли. Так, в определенный момент звезда сказала себе: «Я могу!» и стала еще стройнее, чем прежде. Теперь ни одно фото в ее Instagram не обходится без массы комплиментов.

В частности, вот это, где звезда позирует за рулем автомобиля с шикарными пионами в руках.

«Осторожно! Блондинка за рулем! Да мало того, еще и с пионами! Ну, не удержалась… купила!» — кокетливо подписала пост звезда.

Instagram @pegovairina

В комментариях фолловеры отмечали, что на этом снимке 42-летняя Пегова более походит на студентку или даже «школьницу старших классов». Причем особое внимание поклонников привлекли идеальные, «спортивные» ручки Ирины.

«Ну, Ирина, ну, стройняшка!!!»

«У вас такие красивые спортивные руки. Аплодисменты!»

«Она такая худенькая! Ну, как это вообще возможно? Просто девочка!»

«И это в 42! Я просто в шоке! Вы — прекрасны!»

«Просто прелесть, а не дама! Я ваш навеки!» — откликались фанаты актрисы.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядела Ирина Пегова 20 лет назад.