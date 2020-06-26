«Вы меняетесь?» — Пегова поделилась снимком со своего первого московского спектакля
Поклонники актрисы поразились, что сегодня она выглядит так же, как и 20 лет назад.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Заслуженная артистка Ирина Пегова поделилась с поклонниками редким снимком времен ее учебы в ГИТИСе на курсе Петра Фоменко. В Instagram актриса выложила фото с репетиции драматического спектакля «Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Бориса Вахтина. В кадре двадцатилетней давности она сидит с баяном на коленях, приложив к нему голову. То же самое сделал и ее учитель, худрук театра.
Пегову окружает труппа, задействованная в постановке. Среди участников можно увидеть и других ее молодых коллег, которые впоследствии сделали успешную актерскую карьеру — например, Евгения Цыганова и Полину Гурееву. Примечательно, что Пегова выглядит самой счастливой из всех присутствующих.
«Ой, какая фотография! Это мой первый спектакль, сыгранный в „мастерской Фоменко“, когда я была студенткой четвертого курса ГИТИСа! По мне видно, как мне хорошо», — подписала снимок Пегова.
Особо поклонников впечатлило то, что 20 лет спустя звезда не изменилась.
«А можно вопрос? Вы вообще меняетесь? Как?..»
«Все молодые и красивые»;
«Вот оно счастье!» — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова примерила образ «лох-несского чудовища».
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