Заслуженная артистка Ирина Пегова поделилась с поклонниками редким снимком времен ее учебы в ГИТИСе на курсе Петра Фоменко. В Instagram актриса выложила фото с репетиции драматического спектакля «Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Бориса Вахтина. В кадре двадцатилетней давности она сидит с баяном на коленях, приложив к нему голову. То же самое сделал и ее учитель, худрук театра.

Пегову окружает труппа, задействованная в постановке. Среди участников можно увидеть и других ее молодых коллег, которые впоследствии сделали успешную актерскую карьеру — например, Евгения Цыганова и Полину Гурееву. Примечательно, что Пегова выглядит самой счастливой из всех присутствующих.

Instagram @pegovairina

«Ой, какая фотография! Это мой первый спектакль, сыгранный в „мастерской Фоменко“, когда я была студенткой четвертого курса ГИТИСа! По мне видно, как мне хорошо», — подписала снимок Пегова.

Особо поклонников впечатлило то, что 20 лет спустя звезда не изменилась.

«А можно вопрос? Вы вообще меняетесь? Как?..»

«Все молодые и красивые»;

«Вот оно счастье!» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова примерила образ «лох-несского чудовища».