Почему вредно поздно ложиться спать? Объясняет врач

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Алиса Старжевская
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Люди, предпочитающие отходить ко сну позже обычного, испытывают больше проблем со здоровьем.

Почему вредно поздно ложиться спать? Объясняет врач

Фото: www.globallookpress.com /White House

Поздний отход ко сну может негативно сказаться на гормональном здоровье человека. Об этом рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач Зухра Павлова.

По ее словам, выработанный график сна регулирует гормональный фон. Люди, предпочитающие ложиться спать далеко за полночь, испытывают больше проблем с лишним весом из-за нарушения гормонального баланса.

Как объяснила врач KP.RU, существует такое понятие как «циркадные ритмы», от которых люди очень зависимы.

«Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от единых природных ритмов, но и организм человека выстраивает свой гормональный фон, ориентируясь на время суток», — пояснила Павлова.

Если человек засыпает поздно, это приводит к нарушению баланса некоторых очень важных для здоровья человека гормонов, прежде всего, кортизола, ответственного за гормональный фон.

Несмотря на то, что человек может адаптироваться к любому графику, в процессе этого он рискует потерять здоровье, предупреждает врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые доказали пользу сна супругов в одной постели.

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