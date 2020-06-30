Почему вредно поздно ложиться спать? Объясняет врач

Поздний отход ко сну может негативно сказаться на гормональном здоровье человека. Об этом рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач Зухра Павлова.

По ее словам, выработанный график сна регулирует гормональный фон. Люди, предпочитающие ложиться спать далеко за полночь, испытывают больше проблем с лишним весом из-за нарушения гормонального баланса.

Как объяснила врач KP.RU, существует такое понятие как «циркадные ритмы», от которых люди очень зависимы.

«Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от единых природных ритмов, но и организм человека выстраивает свой гормональный фон, ориентируясь на время суток», — пояснила Павлова.

Если человек засыпает поздно, это приводит к нарушению баланса некоторых очень важных для здоровья человека гормонов, прежде всего, кортизола, ответственного за гормональный фон.

Несмотря на то, что человек может адаптироваться к любому графику, в процессе этого он рискует потерять здоровье, предупреждает врач.

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