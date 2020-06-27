Спящие вместе: немецкие ученые доказали пользу сна супругов в одной постели

|
Василий Заика
49

По словам психологов, раздельные ночевки в разных комнатах негативно сказываются на здоровье партнеров.

Спящие вместе: немецкие ученые доказали пользу сна супругов в одной постели

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Немецкие ученые в ходе исследования доказали пользу сна супругов в одной постели, пишет сайт KP.RU. Для участия в эксперименте были приглашены 12 гетеросексуальных пар, которым было предложено провести несколько ночей в специальной лаборатории. Каждого испытуемого подключили к аппарату полисомнографии и снимали большое количество параметров.

Прибор фиксировал мозговые волны, работу сердечно-сосудистой системы и даже движения глазных яблок. Перед участием в исследовании пары прошли психологическое тестирование — рассказывали о длительности отношений, а также о чувствах друг к другу. По словам специалистов, результаты эксперимента стали весьма любопытными.

Так называемая фаза быстрого сна у спящих вместе партнеров оказалась более продолжительной. Этот период занимает порядка 25% ночного отдыха и его достаточно нелегко «нарушить». Мозг человека во время «быстрого сна» уходит в перезагрузку и стирает накопленную за день ненужную информацию. Именно в этот момент человек видит яркие и красочные сны. Психологи уверены, что в этот период происходит нормализация эмоционального фона — переживания и стрессы улетучиваются.

Также было установлено, что пары во время сна «бок о бок» синхронизируют схемы отдыха. Это аспект напрямую связан с глубиной отношений между партнерами. Иначе говоря, чем выше участники исследования оценивали значимость их отношения к жизни, тем сильнее «настраивались» друг на друга.

Помимо прочего, специалисты отметили увеличение количества движений конечностей у тех, кто спит на одной кровати. Архитектура сна при этом остается в неизменном виде.

Авторы эксперимента пришли к выводу, что совместный сон с партнером способствует дополнительным импульсам в плане психического здоровья, развития памяти и обретения творческих навыков при решении ряда проблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не нарваться на «маньяков» на сайте знакомств.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
ТОП-5 пар, чья любовь обречена из-за несовместимости имен

Последние новости

9:57
«Пока не сыграла в ящик»: Туктамышева перечислила шесть заветных желаний
9:44
Том Круз виртуозно посадил вертолет на старой военной базе в Лондоне
9:31
ТОП-6 русских слов, которые перешли в другие языки без изменений
9:16
Дочь Майкла Джексона выложила редкие домашние фото с певцом
9:01
Умерла 16-летняя мировая звезда TikTok Сия Каррар
8:49
Спящие вместе: немецкие ученые доказали пользу сна супругов в одной постели

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака
Российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок