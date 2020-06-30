Соединенные Штаты ужесточили ограничения для экспорта в Россию

США ужесточили правила экспортного контроля поставок товаров в Россию. Об этом сообщает международная юридическая организация Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. 29 июня вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. Эти пункты еще больше ограничивают потенциальный экспорт гражданских и военных технологий в РФ, а также в Китай и Венесуэлу.

Первое правило коснулось товаров для гражданских потребителей. Прежде американские экспортеры могли поставлять в Россию без лицензии широкий спектр такой продукции: подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей и другое. Теперь для их поставки экспортерам понадобится получить специальную лицензию Минторга США. Это занимает время, и в разрешении на экспорт может быть отказано в случае сомнений BIS в конечном пользователе продукции.

В Минторге США такое ограничение объяснили тем, что Россия и Китай зачастую интегрируют гражданские и военные отрасли. Как считают в ведомстве, это затрудняет определение конечного потребителя. Кроме того, ряд американских технологий для гражданского населения в результате нередко применяются в оборонной промышленности этих государств.

Второе ограничение коснулось товаров для военного пользования. Теперь под конечным военным пользователем понимается любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки исключительно военного использования товара. Новое определение сузило и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, программное обеспечение и технологии.

В перечень товаров, которые теперь нельзя поставлять военным, добавлены генераторы для использования на АЭС, сенсоры и лазеры, двигательные установки, определенное оборудование для морских судов, акустическое оборудование для детектирования подводных объектов и прочее. Отдельно отмечается, что поставки iPhone или копии Microsoft Windows военному пользователю в России или Китае станут недоступны.

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