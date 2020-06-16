Киев обвинил «Газпром» в демонтаже труб для транзита российского газа

|
Сергей Зеленский
95

На Украине признают, что на эту проблему повлиять не представляется возможным.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украина утверждает о якобы начале «Газпромом» демонтажа труб газопровода, предназначенного для транзита российского голубого топлива через ее территорию. С таким заявлением выступил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

«Газпром начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — цитирует его издание OilPoint.

При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от транзита газа, но в случае отрицательного решения «Газпрома», его предприятию придется трудиться только на внутреннем рынке.

Макагон признал, что российская компания уже предупредила, что объемы экспорта в Европу в текущем году упадут на 16%. При этом через Незалежную уже оплачен транзит 178 миллионов кубометров газа в сутки на пять лет.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о сокращении мощностей газопроводов в «ужгородском коридоре» еще в 2016 году с прицелом на будущий маршрут «Северный поток — 2».

В свою очередь депутат Госдумы Игорь Ананских в интервью ФАН назвал «глупостью» заявления украинской стороны. Он сообщил, что «Газпром» в настоящее время проводит ремонтные работы газопровода, а демонтаж они не могут совершать априори, так как это запрещено условиями заключенного договора с Киевом.

«У нас есть контракт с Украиной о транзите газа, который проходит по трубам на российской и украинской территории. Говорить о том, что происходит демонтаж, как-то глупо, потому что газ может идти только по трубам. Ситуация не такая, как ее представляет руководство ГТС Украины. Возможно, идут какие-то ремонтные работы или демонтируются ненужные ответвления, но это никак не сказывается на объемах и договорных отношениях с Украиной», — подчеркнул Ананских.

Ранее Украина пообещала сорвать завершение строительства «Северного потока — 2».

Читайте также

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.75
-0.65 79.04
-0.11
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

21:24
Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило пятнадцать миллионов
21:09
Кредитные каникулы позволили россиянам избежать просрочки по крупным займам
20:55
Какие типы личности формируют идеальный брачный союз? — мнение психолога
20:41
Киев обвинил «Газпром» в демонтаже труб для транзита российского газа
20:30
Представители каких знаков зодиака обожают усложнять отношения?
20:21
Более 250 тысяч заявок от наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию поступило в Общественную палату РФ

Сейчас читают

«Снята под копирку»: композитор призвал обвиненных в плагиате Little Big быть оригинальнее
Назвавшийся «помощником Петросяна» украл полмиллиона рублей на похоронах Трушкина
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок