Киев обвинил «Газпром» в демонтаже труб для транзита российского газа
На Украине признают, что на эту проблему повлиять не представляется возможным.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Украина утверждает о якобы начале «Газпромом» демонтажа труб газопровода, предназначенного для транзита российского голубого топлива через ее территорию. С таким заявлением выступил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.
«Газпром начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — цитирует его издание OilPoint.
При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от транзита газа, но в случае отрицательного решения «Газпрома», его предприятию придется трудиться только на внутреннем рынке.
Макагон признал, что российская компания уже предупредила, что объемы экспорта в Европу в текущем году упадут на 16%. При этом через Незалежную уже оплачен транзит 178 миллионов кубометров газа в сутки на пять лет.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о сокращении мощностей газопроводов в «ужгородском коридоре» еще в 2016 году с прицелом на будущий маршрут «Северный поток — 2».
В свою очередь депутат Госдумы Игорь Ананских в интервью ФАН назвал «глупостью» заявления украинской стороны. Он сообщил, что «Газпром» в настоящее время проводит ремонтные работы газопровода, а демонтаж они не могут совершать априори, так как это запрещено условиями заключенного договора с Киевом.
«У нас есть контракт с Украиной о транзите газа, который проходит по трубам на российской и украинской территории. Говорить о том, что происходит демонтаж, как-то глупо, потому что газ может идти только по трубам. Ситуация не такая, как ее представляет руководство ГТС Украины. Возможно, идут какие-то ремонтные работы или демонтируются ненужные ответвления, но это никак не сказывается на объемах и договорных отношениях с Украиной», — подчеркнул Ананских.
Ранее Украина пообещала сорвать завершение строительства «Северного потока — 2».
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