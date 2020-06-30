Москвичи пожаловались в полицию на съемки сериала с Виторганом и Деревянко
Съемочная группа картины «Беспринципные» накануне работала недалеко от Патриарших прудов в центре столицы.
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Фото, видео: Instagram.com @pablo_derevyanko
Возобновление съемочного процесса после долгого периода ограничений из-за коронавируса стало глубоким вдохом свободы для творческой интеллигенции. С горящим глазом они влились в процесс.
Но похоже, что привычные за эти месяцы к размеренной жизни россияне к шуму и гаму киношников не готовы. Так, в столичное отделение полиции поступило заявление от жителей столицы, которые высказали свое недовольство перекрытием Спиридоньевского переулка, что недалеко от Патриарших прудов. По их словам некая съемочная группа перегородила дорогу и создала тем самым большую пробку.
Выяснилось, что это съемки сериала «Безпринципные», в котором принимают участие Максим Виторган и Павел Деревянко. Прибывшие на место сотрудники ДПС составили протокол. А по факту произошедшего проводится проверка.
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