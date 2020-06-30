Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель рассказала о своих дочках

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель в своем Instagram-аккаунте показала двух дочек и рассказала о них. Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, недавно она второй раз стала мамой, так что это один из первых снимков обеих дочерей вместе.

Instagram @olyarapunzel

По словам Рапунцель, она наслаждается материнством, не устает от детей и старается дарить им как можно больше любви. Также она поделилась и историями про дочек. Если старшая, Василиса, не очень любит сниматься на камеру, то младшая пока даже не совсем понимает, что происходит.

«Я с моими девочками. Василиска такая в сторонке, она не очень любит фотографироваться. А второй дочке без разницы. Она все равно днем спит, а вот ночью бодрствует и малышка каждые два часа на грудном вскармливании», — рассказывает Рапунцель.

В конце записи девушка отмечает, что материнство, порой, бывает сложным, но они с супругом, Дмитрием Дмитренко, справляются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Рапунцель стала победительницей конкурса «Человек года», по итогам которого получила квартиру в Москве.