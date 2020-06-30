Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Как сообщил директор Новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов, исследования по созданию безопасного препарата для борьбы с коронавирусом продолжаются.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Три прототипа российской вакцины от коронавирусной инфекции показали свою эффективность. Об этом сообщил директор Новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов. Препараты, которые сейчас проходят клинические испытания, смогли сформировать иммунный ответ организма на COVID-19. При этом побочных эффектов не выявлено.
Исследования еще продолжаются, над ними работают более сотни специалистов. Их главная задача — создать безопасную вакцину, которая может максимально защитить людей от коронавируса.
Ранее в Минестерстве обороны РФ рассказали о самочувствии первой и второй группы добровольцев после введения вакцины от COVID-19.
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