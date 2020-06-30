Владимир Путин открыл Ржевский мемориал советскому солдату

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Яна Вахрушева
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На церемонии открытия мемориала также присутствовал Александр Лукашенко.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин торжественно открыл Ржевский мемориал советскому солдату 30 июня. На церемонии присутствовал лидер Белоруссии Александр Лукашенко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны и другие почетные гости мероприятия.

Ржевский мемориал советскому солдату располагается в четырех километрах от деревни Хорошево в Тверской области. Памятник в виде фигуры советского солдата возвели на собранные народные деньги в честь Ржевской битвы, которая стала одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Территория была освобождена от нацистских захватчиков 3 марта 1943-го, а вскоре после этого с визитом прибыл Иосиф Сталин. В доме, где останавливался генсек, сейчас действует музей.

Открытие мемориального комплекса было запланирована в памятную дату в марте 2020-го, но перенесено из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru показал, как устанавливали памятник советскому солдату.

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