Владимир Путин открыл Ржевский мемориал советскому солдату

Президент России Владимир Путин торжественно открыл Ржевский мемориал советскому солдату 30 июня. На церемонии присутствовал лидер Белоруссии Александр Лукашенко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны и другие почетные гости мероприятия.

Ржевский мемориал советскому солдату располагается в четырех километрах от деревни Хорошево в Тверской области. Памятник в виде фигуры советского солдата возвели на собранные народные деньги в честь Ржевской битвы, которая стала одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Территория была освобождена от нацистских захватчиков 3 марта 1943-го, а вскоре после этого с визитом прибыл Иосиф Сталин. В доме, где останавливался генсек, сейчас действует музей.

Открытие мемориального комплекса было запланирована в памятную дату в марте 2020-го, но перенесено из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru показал, как устанавливали памятник советскому солдату.