Владимир Путин призвал россиян высказать своем мнение по поправкам в Конституцию РФ. В своем обращении к гражданам накануне основного дня голосования президент подчеркнул, что это голосование не просто за обличенные в правовые нормы слова, а голосование за страну, которую мы хотим передать нашим детям и внукам.

«Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании», — заявил глава государства.

Владимир Путин также заверил, что изменения в текст Основного закона страны будут внесены только при условии всеобщего одобрения.

«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — сказал президент.

Он напомнил, что голосование по поправкам в Конституцию продолжается уже несколько дней и поблагодарил тех, кто уже сделал свой выбор, а также напомнил о важности голоса каждого гражданина.

«Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России приехал сегодня в Тверскую область, где принял участие в торжественном открытии мемориала советскому солдату. На церемонии также присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко.