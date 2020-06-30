Путин призвал россиян высказать мнение по поправкам в Конституцию — видео
В своем обращении к гражданам президент РФ подчеркнул, что предложенные изменения в основной закон страны вступят в силу только при всеобщем одобрении.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Владимир Путин призвал россиян высказать своем мнение по поправкам в Конституцию РФ. В своем обращении к гражданам накануне основного дня голосования президент подчеркнул, что это голосование не просто за обличенные в правовые нормы слова, а голосование за страну, которую мы хотим передать нашим детям и внукам.
«Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании», — заявил глава государства.
Владимир Путин также заверил, что изменения в текст Основного закона страны будут внесены только при условии всеобщего одобрения.
«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — сказал президент.
Он напомнил, что голосование по поправкам в Конституцию продолжается уже несколько дней и поблагодарил тех, кто уже сделал свой выбор, а также напомнил о важности голоса каждого гражданина.
«Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — заключил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России приехал сегодня в Тверскую область, где принял участие в торжественном открытии мемориала советскому солдату. На церемонии также присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко.
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