Владимир Путин произнес торжественную речь на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату 30 июня. Президент отметил важность сохранения памяти о подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что память невозможно стереть ложью, переписывая историю.

«Советский солдат-победитель спас весь мир от нацизма, этот подвиг нельзя замазать ложью» — категорично произнес Путин.

Российский лидер не забыл упомянуть фальсификации, которые последнее время происходят в трактовке мировой истории.

«Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификацией» — заверил он.

Во время речь президент отменил, что мы всегда будем помнить о тех жертвах и потерях, которые понес советский народ во время войны с нацистских захватчиком. Напомним, что во время Ржевской битвы погибло свыше 1,3 миллиона человек. Военные действия на территории Тверской области стали одними из самых кровопролитных за время Великой Отечественной войны.

«Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли более 1,3 млн человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой битвы огромно, она окончательно показала врагу — пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно» — сказал Владимир Владимирович.

Президент рассказал о важности возведения Ржевского мемориала советскому солдату.

«Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим» — пояснил Путин.

Одинм из почетных гостей церемонии открытия памятника был президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он согласился с Владимиром Путины и добавил несколько слов к его речи.

«Как только мы забудем дорогу к святым местам — мы обязательно будем воевать» — сказал Лукашенко.

Также на мероприятии присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны и другие почетные гости.

Ржевский мемориал советскому солдату располагается в четырех километрах от деревни Хорошево в Тверской области. Памятник в виде фигуры советского солдата возвели на собранные народные деньги в честь Ржевской битвы, которая стала одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Территория была освобождена от нацистских захватчиков 3 марта 1943-го, а вскоре после этого с визитом прибыл Иосиф Сталин. В доме, где останавливался генсек, сейчас действует музей.

Открытие мемориального комплекса было запланирована в памятную дату в марте 2020-го, но перенесено из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru показал торжественное открытие Ржевского мемориала советскому соладту в Тверской области.