Более 467 тысяч раз обратились в ЦИК во время голосования

Центризбирком РФ обработал более 467 тысяч образений граждан в связи с голосованием по поправкам конституцию, сообщило ТАСС. Крупную цифру назвала глава ЦИК Элла Панфилова. Она отметила, что несмотря на рекордное число обращений за короткое время, с каждым из них была проведена индивидуальная работа.

«По состоянию на сегодняшнее утро обработано — только вдумайтесь, вот за это короткое время — 467 802 обращения, сказала Памфилова. — С каждым из них проведена определенная работа, классификация: куда направить, как ответить» — рассказала Панфилова.

Большая часть обращений пришлась на консультации в информационно-справочный центр — их поступило чуть больше 228 тысяч. В частности граждан интересовали места проведения голосования, правила и время работы избирательных участков. В интерактивную карту было сделано более 244 тысяч обращений. Председатель ЦИК также сообщила, что поступило 134 жалобы по поводу принудительного участия в голосовании и использовании административного ресурса.

«Что касается вопроса использования преимуществ должностного положения, так называемого возможного применения административного ресурса. Как вы помните, в прошлый раз у нас было 115 таких обращений, а на сей момент у нас 134» — прокомментировала глава ведомства.

Элла Панфилова добавила, что на сегодняшний день уже обработано 115 жалоб о нарушениях во время голосования. Жалобы граждан направлены в соответствующие ведомства, например, прокуратуру. Но заметила, что из 134 жалоб только 98 содержат конкретные указания работодателей, которые, возможно, нарушили права заявителей.

«В случае установления нарушения это влечет за собой в отношении работодателя преследование по статье 141 ч. 2 Уголовного кодекса РФ. Лучше не рискуйте, оставьте людей в покое. Пусть люди голосуют так, как они считают нужным, там, где они считают нужным» — пояснила Элла Александровна.

Больше всего обращений о нарушениях зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин призвал россиян высказать свое мнение по поправкам в конституцию.