Восьмилетний ребенок погиб на пляже в Анапе, задохнувшись в песке

|
Светлана Александрова
11

По факту трагедии Следственный комитет Краснодарского края возбуждил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Восьмилетний ребенок погиб на пляже в Анапе, задохнувшись в песке

Фото: www.globallookpress.com © Anvar Galeev

В Анапе расследуют гибель восьмилетнего ребенка на пляже. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, трагедия случилась в районе станицы Благовещенская 30 июня.

Семья с тремя малолетними детьми приехала в Анапу отдыхать 29 июня. На следующий день, играя на песчаном пляже, мальчик залез на дно ямы, которую вырыл накануне вместе с братом. В какой-то момент произошло осыпание песка, и ребенок оказался под завалом. Его брат позвал на помощь родителей, пострадавшего откопали и вызвали скорую помощь, но медики спасти задохнувшегося в песке мальчика не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели семилетнего мальчика от удара молнии на пляже в Санкт-Петербурге.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

18:43
Восьмилетний ребенок погиб на пляже в Анапе, задохнувшись в песке
18:30
Николай Басков поделился архивными семейными фото в годовщину смерти отца
18:27
Свиной грипп в Китае. Мир ожидает еще одна пандемия?
18:24
«Это грех большой!» — Гузееву шокировала выходка невесты в телешоу
18:19
В Госдуме предложили отменить оплату за ремонт для жителей аварийных домов
18:15
Автомобиль с тремя детьми рухнул в реку в Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

Какие линии на ладони расскажут о личной жизни? Объясняет хиромант
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок