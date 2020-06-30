Восьмилетний ребенок погиб на пляже в Анапе, задохнувшись в песке

В Анапе расследуют гибель восьмилетнего ребенка на пляже. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, трагедия случилась в районе станицы Благовещенская 30 июня.

Семья с тремя малолетними детьми приехала в Анапу отдыхать 29 июня. На следующий день, играя на песчаном пляже, мальчик залез на дно ямы, которую вырыл накануне вместе с братом. В какой-то момент произошло осыпание песка, и ребенок оказался под завалом. Его брат позвал на помощь родителей, пострадавшего откопали и вызвали скорую помощь, но медики спасти задохнувшегося в песке мальчика не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следственного комитета.

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