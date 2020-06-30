Стоимость услуг ЖКХ в России возрастет с 1 июля. В среднем по стране этот показатель составит около 4%. Однако в разных регионах рост цен будет разным. Так, в Чеченской Республике тарифы могут вырасти более чем на 6%, а самый низкий предельный индекс повышения стоимости услуг ЖКХ правительство РФ установило для Ненецкого автономного округа — 2,4%. От чего зависят цены, и жителей каких регионов коснется подорожание, в интервью 5-tv.ru разъяснил юрист, председатель Союза жилищных организаций, член комитета ЖКХ торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Тарифы в России устанавливают региональные энергетические комиссии или другие уполномоченные органы. При этом у каждого региона своя энерговооруженность и состояние сетей.

«Для примера, Красноярский край, у которого есть гидроэлектростанция крупнейшая в стране и, наверное, в мире, у них тариф на электроэнергию два с половиной рубля. В Москве, где электроэнергия добывается путем сжигания газа, у нас тепловые станции, стоимость пять рублей. На Дальнем Востоке, где нет больших рек и нет газа, электроэнергия добывается путем сжигания мазута, на солярке, она может стоить и семь рублей, и еще дороже», — пояснил эксперт.

Кроме того, в некоторых регионах уже и так установлены высокие тарифы на электроэнергию, например, на Крайнем Севере, а потому рост будет небольшим.

В свою очередь от стоимости электроэнергии зависят далее цены на другие услуги ЖКХ — горячее и холодное водоснабжение, отопление и прочее.

По словам Константина Крохина, рост тарифов — от 2% до 7% — затронет с 1 июля практически все субъекты федерации на Кавказе, в центральной России, в Красноярском крае и на Дальнем Востоке.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Минстрой России рассматривал возможность временной заморозки в 2020 году тарифов на услуги ЖКХ в рамках плана по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса. Однако от этой идеи решено было отказаться, поскольку подсчитали, что тепло- и водоснабжающие организации потеряют в таком случае сотни миллиардов рублей.