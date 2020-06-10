Тарифы на услуги ЖКХ в этом году могут быть заморожены

Минстрой рассматривает возможность не увеличивать с 1 июля 2020 года тарифы на услуги ЖКХ. Такая мера может быть включена в план по восстановлению российской экономики. Об этом сообщил в ходе онлайн конференции, посвященной работе жилищно-коммунальной сферы в условиях пандемии коронавируса, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Есть на сегодняшний день инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством. Соответственно, не увеличивать платежи населения», — цитирует министра ТАСС.

Якушев отметил, что безработица и сокращение доходов населения в условиях пандемии коронавируса отражается на своевременности оплаты коммунальных услуг, однако, по его словам, отрасль успешно справилась с серьезной нагрузкой в период ограничений.

В соответствии с Жилищным кодексом правительство РФ регулирует предельный рост платы за коммунальные услуги. С 2013 года тарифы индексировались один раз в год с 1 июля, что позволяло сдержать инфляцию. В 2019 году в связи с повышением ставки НДС индексация тарифов была двухэтапной: на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, предполагалось, что с 1 июля 2020 года стоимость услуг ЖКХ в среднем по стране вырастет на 4%.