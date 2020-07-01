Скончался звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин

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Карина Бернтгольц
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О трагедии в Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.

Скончался звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин

Фото: ТАСС / Яцина Владимир

Советский и российский актер Виктор Проскурин ушел из жизни. На момент смерти ему было 68 лет. О трагедии на своей странице в Facebook сообщила жена звезды отечественного кинематографа Ирина Хонда. Супруга Проскурина призналась, что пребывает в шоке от случившегося.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой… Пусть земля тебе будет пухом… Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все», — написала Хонда, сопроводив пост фотографией супруга.

Facebook / hondairina

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Его фильмография нассчитывает десятки кинокартин, однако зрителям он больше всего запомнился ролью Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена и ролью Вожеватова в кинокартине Эльдара Рязанова «Жестокий романс».

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