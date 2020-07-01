«Полетели в космос»: Брежнева на «троне» очаровала фанатов «бесконечными» ногами

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Алина Потёмкина
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Певица показала сногсшибательный наряд, в котором выступала на «Алых парусах».

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Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева решила блеснуть перед поклонниками в Instagram новым «космическим» нарядом, в котором выступала на грандиозном празднике выпускников «Алые паруса». На своей странице в Instagram она выложила снимок, где сидит на кресле, напоминающем трон, в облегающем серебристом платье в пол. Длинные ноги артистки кокетливо выставлены напоказ.

«Из карантина выходим красиво!» — написала Брежнева.

Instagram @ververa

Кроме того, она подчеркнула, что если уж выходить в космос, то делать это надо в соответствующем случаю наряде. Номер артистки, с которым она выступила на «Алых парусах», был связан с космической тематикой.

Поклонники оценили кадр и завалили свою любимицу ворохом комплиментов.

«Космос — это вы, Вера!»

«Вот он, пятый элемент!»

«В космос и на позитив!»

"Полетели в космос!"

«Счастливого полета!», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вера Брежнева поразила поклонников выходом из иллюминатора.

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