Вера Брежнева исполнила «космический» номер на «Алых парусах»

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева покорила зрителей зажигательным и ярким номером на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге. Вместе с другими артистами звезда поздравила вчерашних школьников и студентов со вступлением во взрослую жизнь и в качестве подарка исполнила знаменитую песню «Хорошие новости».

Харизматичность и артистичность певицы, пластичность ее движений, оригинальность танцевального номера — все это приковало взгляды зрителей к знаменитости с момента ее выхода на сцену. Выступление Брежневой было связано с космической тематикой. Она появилась перед публикой, выйдя из иллюминатора, чем удивила своих преданных фанатов.

Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»

Наблюдая за трансляцией концерта в телевизионном и онлайн-форматах было невозможно удержаться и не начать подпевать строкам полюбившегося хита.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.

