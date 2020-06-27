Вера Брежнева исполнила «космический» номер на «Алых парусах»
Поп-дива покорила зрителей своей знаменитой песней «Хорошие новости» на празднике выпускников.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева покорила зрителей зажигательным и ярким номером на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге. Вместе с другими артистами звезда поздравила вчерашних школьников и студентов со вступлением во взрослую жизнь и в качестве подарка исполнила знаменитую песню «Хорошие новости».
Харизматичность и артистичность певицы, пластичность ее движений, оригинальность танцевального номера — все это приковало взгляды зрителей к знаменитости с момента ее выхода на сцену. Выступление Брежневой было связано с космической тематикой. Она появилась перед публикой, выйдя из иллюминатора, чем удивила своих преданных фанатов.
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Наблюдая за трансляцией концерта в телевизионном и онлайн-форматах было невозможно удержаться и не начать подпевать строкам полюбившегося хита.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении певицы IOWA.
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