Дзюба пригласил на матч сборной России мальчика, помогающего сиротам
11-летний ребенок занимается благотворительностью: покупает мячи и дарит детским домам.
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Фото, видео: hctraktor.org, 5-tv.ru
Сборная России по футболу пригласила на матч школьника из Челябинска. 11-летний Савва Ярыгин собирает и сдает макулатуру, а на вырученные деньги покупает мячи — и дарит их детским домам своего города. Благотворительный проект мальчика не остался без внимания. К нему лично обратился его спортивный кумир Артем Дзюба.
«Ты большой молодец, умничка и вообще нереально крутой парень. Ближайший матч как будет — я тебя приглашаю. И с меня футболка», — обратился к ребенку спортсмен.
Ближайший домашний матч сборной России намечен на 3 сентября. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Сербии в Лиге наций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал. что дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов».
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