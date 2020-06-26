Петербургский «Зенит», благодаря дублю, который оформил нападающий Артем Дзюба, одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Встреча в рамках 24-го тура чемпионата России состоялась в Северной столице на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счетом 2:1.

Гости первыми распечатали ворота хозяев под занавес первого тайма. На 44-й минуте мяч в сетку «сине-бело-голубых» отправил полузащитник Максим Глушенков. После перерыва «Зенит» получил возможность отыграться. На 64-й минуте арбитр встречи Павел Кукуян указал на точку. Одиннадцатиметровый реализовал Артем Дзюба — 1:1. Буквально через несколько минут нападающий петербургского клуба оформил дубль — также с пенальти.

«Зенит» продолжает оставаться лидером Российской премьер-лиги с 56 очками. «Крылья Советов» уверенно держатся в зоне вылета. В активе самарского клуба 22 балла.

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