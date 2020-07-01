Сотрудница избиркома Карелии пожертвовала выигранное авто многодетной семье
Женщина отметила, что хотела показать положительный пример чиновника.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Daniel Schäfer, 5-tv.ru
В Карелии председатель участковой избирательной комиссии выиграла в викторине автомобиль и отдала его многодетной семье. Женщина решила, что им транспортное средство нужнее, и очень надеется, что этот подарок станет хорошим примером для местных чиновников и депутатов.
«Я приняла решение передать этот автомобиль многодетной семье, считаю это правильно», — призналась женщина.
Викторина проводилась в честь столетнего юбилея Карелии. По словам организаторов, среди ценных призов для победителей не только автомобиль, но и квартира. Ее пока никто не выиграл.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дзюба пригласил на матч сборной России мальчика, помогающего сиротам.
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