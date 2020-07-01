Первые семьи уже получили новую выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Вторая выплата в десять тысяч рублей на ребенка до 16 лет уже начала приходить в российские семьи. 1 июля — первый день новой волны перечисления финансовых льгот, сообщает «Экономика сегодня».

Несмотря на общегосударственный выходной, Пенсионный фонд России начал перечислять средства по аналогии с тем, как это делалось ранее. Причем второй раз подавать заявку через «Госуслуги» уже не надо: с помощью специально разработанной системы деньги придут самостоятельно.

Те же родители, кто не успел оформить даже первую выплату, могут сделать это до 1 октября — и получат сразу 20 тысяч рублей.

Единовременную помощь семьям с детьми президент России предложил ввести во время обращения к россиянам в мае. Повторить ее — во время обращения 23 июня. Владимир Путин отметил, что трудности, связанные с коронавирусной пандемией, еще не прошли и гражданам нужна поддержка.

1 июля — финальный день голосования по поправкам к Конституции РФ. Свой голос уже отдал президент России.