Когда перечислят новые выплаты в 10 тысяч рублей на детей

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Алиса Старжевская
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В Минтруде заявили, что будут ориентироваться на данные предыдущих заявлений.

Когда перечислят новые выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Министерство труда РФ объяснило, как будет осуществляться вторая единовременная выплата семьям на ребенка в возрасте до 16 лет. Для получения десяти тысяч рублей от родителей не потребуется специального заявления, если они уже подавали заявку на первую выплату. Об этом сообщает РИА Новости.

Для реализации программы поддержки специалистами ведомства был разработан специальный технический алгоритм электронного обмена информацией. То есть решение о присуждении второй выплаты будет основано на данных, которые остались у Пенсионного фонда России после первого заявления.

В Минтруде также отметили, что перечисление новых выплат начнется уже 1 июля. Для тех же, кто не успел подать заявление весной, есть возможность оформить его до 1 октября. Тогда родителям придет сразу двойная выплата. 

Президент России Владимир Путин весной подписал указ о нескольких видах финансовой поддержки семьям с детьми до 16 лет. Так, родители с детьми до трех лет с апреля по июнь получили единовременно пять тысяч рублей, от 3 до 16 лет — десять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась в Минтруд с предложением выплат по десять тысяч рублей семьям с детьми от 16 до 18 лет, однако в ведомстве отклонили ее идею.

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