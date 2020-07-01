Голосование с национальным колоритом: мужчина пришел на участок с медвежонком

Эфирная новость 25

Важность участия в Общероссийском голосовании избиратели стараются подчеркнуть неожиданными решениями.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае/ТАСС, 5-tv.ru

Жителям Алтайского края основной день голосования точно запомнится надолго. На один из уличных участков в Барнауле избиратель пришел с медвежонком.

Русского колорита в такой важный для страны день решили добавить сотрудники зоопарка. Глаша исследовала территорию, навела свой порядок на столе и лизнула руку сотрудницы избиркома.

Позже выяснилось, что медведице всего пять месяцев и в Барнаул она переехала из соседнего района.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что даже в таком официальном мероприятии как голосование по Конституции, нашлось место для творчества и самовыражения. Многие россияне решили, что просто прийти и бросить бюллетень в урну — слишком банально и неинтересно.

Кто-то выбрал для себя костюм супергероя, кто-то персонажей детских сказок, а кто-то решил что будет очень символично проголосовать за будущее своих детей сразу же после регистрации в ЗАГСе.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в и...

Последние новости

19:06
«Демоны рвутся наружу»: в Петербурге во время ливня «затанцевали» бетонные плиты
19:03
«Сегодня мы определяем будущее России» — Мишустин о голосовании по Конституции
19:00
Ровно 18 лет назад погиб Михаил Круг
18:54
«Ситуация под контролем»: Киев привел в боевую готовность войска у Крыма
18:45
Дочь Майкла Джексона рассказала о своих сексуальных предпочтениях
18:36
Видео: Зюганов отметил значимость поправки о неотчуждаемости территорий РФ

Сейчас читают

Представительниц этих знаков зодиака не затащить в ЗАГС
«Думала, спасут и на этот раз»: Вдова Проскурина о неожиданной смерти актера
Неудачи и потеря успеха: чем опасно лунное затмение 5 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок