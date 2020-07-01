Голосование с национальным колоритом: мужчина пришел на участок с медвежонком

Жителям Алтайского края основной день голосования точно запомнится надолго. На один из уличных участков в Барнауле избиратель пришел с медвежонком.

Русского колорита в такой важный для страны день решили добавить сотрудники зоопарка. Глаша исследовала территорию, навела свой порядок на столе и лизнула руку сотрудницы избиркома.

Позже выяснилось, что медведице всего пять месяцев и в Барнаул она переехала из соседнего района.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что даже в таком официальном мероприятии как голосование по Конституции, нашлось место для творчества и самовыражения. Многие россияне решили, что просто прийти и бросить бюллетень в урну — слишком банально и неинтересно.

Кто-то выбрал для себя костюм супергероя, кто-то персонажей детских сказок, а кто-то решил что будет очень символично проголосовать за будущее своих детей сразу же после регистрации в ЗАГСе.