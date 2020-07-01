Голосование с национальным колоритом: мужчина пришел на участок с медвежонком
Важность участия в Общероссийском голосовании избиратели стараются подчеркнуть неожиданными решениями.
Закрыть
Смотрите также:
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом
Фото, видео: Пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае/ТАСС, 5-tv.ru
Жителям Алтайского края основной день голосования точно запомнится надолго. На один из уличных участков в Барнауле избиратель пришел с медвежонком.
Русского колорита в такой важный для страны день решили добавить сотрудники зоопарка. Глаша исследовала территорию, навела свой порядок на столе и лизнула руку сотрудницы избиркома.
Позже выяснилось, что медведице всего пять месяцев и в Барнаул она переехала из соседнего района.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что даже в таком официальном мероприятии как голосование по Конституции, нашлось место для творчества и самовыражения. Многие россияне решили, что просто прийти и бросить бюллетень в урну — слишком банально и неинтересно.
Кто-то выбрал для себя костюм супергероя, кто-то персонажей детских сказок, а кто-то решил что будет очень символично проголосовать за будущее своих детей сразу же после регистрации в ЗАГСе.
Читайте также
72%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?