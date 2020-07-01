Фотограф Пугачевой обнародовал снимок почти лысой Лолиты

|
Валентин Черников
228

Певицу запечатлели за кулисами в обнимку с Валерием Сюткиным.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Архивный кадр почти 25-летней давности с молодой Лолитой Милявской появился на странице в Instagram фотографа Романа Родина. На снимке артистка стоит за кулисами в компании коллеги и приятеля Валерия Сюткина и его супруги.

«Как молоды мы были… Лолита, Валера Сюткин с женой. 1996 год, где-то на «Песне года», — указал автор поста.

Примечательно, что на фото певица запечатлена почти лысой. В ту пору она выступала с Александром Цекало в составе кабаре-дуэта «Академия» и часто экспериментировала со сценическими образами под стать стилистике яркого коллектива. На «Песне года»-1996 артисты исполнили свой хит «Зараза», и оба вышли на сцену с короткими стрижками. Партнеры по сцене и супруги проработали вместе 12 лет и расстались в 2000 году.

Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, Роман Родин — личный фотограф Аллы Пугачевой. В своем микроблоге он регулярно публикует архивные кадры со знаменитостями. Особенно часто на его странице можно увидеть фото поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и самой Примадонны периода 1990-х годов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита рассказала, как с ней попытались познакомиться на улице молодые люди.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.44
0.49 78.99
0.31
ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в и...

Последние новости

13:01
У «Оренбурга» отменили второй матч подряд из-за коронавируса
12:58
Тест: Угадайте фильмы с Кларой Лучко по одному кадру
12:50
Общероссийское голосование проходит в 142 странах мира
12:29
Прах юной миллионерши Насти Тропицель прибыл в Петербург — фото
12:18
Вдова Проскурина рассказала о причине смерти звезды «Жестокого романса»
12:11
«Максим выпивал»: Мать артиста Парфенова высказала свою версию его гибели

Сейчас читают

ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в июле 2020 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Невеста и светская леди: Наргиз с длинными волосами шокировала поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок