Фотограф Пугачевой обнародовал снимок почти лысой Лолиты
Певицу запечатлели за кулисами в обнимку с Валерием Сюткиным.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
Архивный кадр почти 25-летней давности с молодой Лолитой Милявской появился на странице в Instagram фотографа Романа Родина. На снимке артистка стоит за кулисами в компании коллеги и приятеля Валерия Сюткина и его супруги.
«Как молоды мы были… Лолита, Валера Сюткин с женой. 1996 год, где-то на «Песне года», — указал автор поста.
Примечательно, что на фото певица запечатлена почти лысой. В ту пору она выступала с Александром Цекало в составе кабаре-дуэта «Академия» и часто экспериментировала со сценическими образами под стать стилистике яркого коллектива. На «Песне года»-1996 артисты исполнили свой хит «Зараза», и оба вышли на сцену с короткими стрижками. Партнеры по сцене и супруги проработали вместе 12 лет и расстались в 2000 году.
Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, Роман Родин — личный фотограф Аллы Пугачевой. В своем микроблоге он регулярно публикует архивные кадры со знаменитостями. Особенно часто на его странице можно увидеть фото поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и самой Примадонны периода 1990-х годов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита рассказала, как с ней попытались познакомиться на улице молодые люди.
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