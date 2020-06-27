Лолита рассказала, как с ней попытались познакомиться на улице молодые люди
Все благодаря медицинской маске, которая скрыла настоящий возраст певицы.
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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya; www.globallookpress.com / Juliya Khanina
Лолита опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором рассказала о преимуществах ношения медицинской маски на улице.
56-летняя певица сообщила, что, когда вышла на улицу за ягодами, к ней подскочили молодые люди и попытались познакомиться. Для похода в магазин Лолита выбрала довольно дерзкий образ — короткие шорты и футболка с открытым плечом на голое тело.
Впрочем, пикап тотчас завершился, стоило певице снять маску и заговорить. Но Лолите было достаточно и этого внимания, доказавшего, что на шестом десятке она очень даже неплохо выглядит. Мнение артистки поддержали ее многочисленные поклонники; также в комментариях отметилась Татарка FM.
«Красотка», — написала блогер.
«Вам до старости, как до луны и обратно»;
«Молодец! Так похудела! Просто чудо», — поддержали фанаты.
Как напоминает «Экспресс газета», не всегда знакомства певицы с молодежью оборачивается хорошо для Лолиты. Знаменитость до сих разбирается с последствиями тяжелого бракоразводного процесса с бывшим возлюбленным Дмитрием Ивановым, которого знаменитость в итоге обвинила чуть ли не во всех смертных грехах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита подала в суд для выселения экс-супруга из квартиры.
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