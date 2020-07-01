Прах юной миллионерши Насти Тропицель прибыл в Петербург — фото

|
Максим Чугункин
72

В Северной столице состоится церемония прощания с блогершей.

Прах юной миллионерши Насти Тропицель прибыл в Петербург — фото

Фото: Instagram @nastyatropi

Прах погибшей 18-летней Насти Тропицель (Тропи) прибыл в Петербург, сообщает Starhit. Вскоре состоится траурная церемония в родном городе девушки.

Настя Тропи разбилась на мотоцикле 21 июня. Она находилась на острове Бали, откуда записывала вдохновляющие ролики для своих подписчиков. Незадолго до гибели Тропицель выкладывала фотографии со своим бойфрендом, они вместе катались на байках.

Из-за коронавирусной пандемии родители девушки не смогли вылететь на Бали, чтобы похоронить дочь. Настю кремировали: согласно ее желанию, часть праха развеяли над островом, часть — вернули родителям.

Мама и папа 18-летней блогерши пообещали вести социальные сети в память о дочери, а также пригласили всех желающих на прощальную церемонию в Петербурге. Также в социальной сети Instagram были опубликованы кадры, на которых мама встречает прах погибшей дочери.

Instagram @letotropi

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на YouTube-канале Насти Тропицель после ее смерти появились видео.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.44
0.49 78.99
0.31
ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в и...

Последние новости

13:01
У «Оренбурга» отменили второй матч подряд из-за коронавируса
12:58
Тест: Угадайте фильмы с Кларой Лучко по одному кадру
12:50
Общероссийское голосование проходит в 142 странах мира
12:29
Прах юной миллионерши Насти Тропицель прибыл в Петербург — фото
12:18
Вдова Проскурина рассказала о причине смерти звезды «Жестокого романса»
12:11
«Максим выпивал»: Мать артиста Парфенова высказала свою версию его гибели

Сейчас читают

ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в июле 2020 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Невеста и светская леди: Наргиз с длинными волосами шокировала поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок