Прах погибшей 18-летней Насти Тропицель (Тропи) прибыл в Петербург, сообщает Starhit. Вскоре состоится траурная церемония в родном городе девушки.

Настя Тропи разбилась на мотоцикле 21 июня. Она находилась на острове Бали, откуда записывала вдохновляющие ролики для своих подписчиков. Незадолго до гибели Тропицель выкладывала фотографии со своим бойфрендом, они вместе катались на байках.

Из-за коронавирусной пандемии родители девушки не смогли вылететь на Бали, чтобы похоронить дочь. Настю кремировали: согласно ее желанию, часть праха развеяли над островом, часть — вернули родителям.

Мама и папа 18-летней блогерши пообещали вести социальные сети в память о дочери, а также пригласили всех желающих на прощальную церемонию в Петербурге. Также в социальной сети Instagram были опубликованы кадры, на которых мама встречает прах погибшей дочери.

Instagram @letotropi

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на YouTube-канале Насти Тропицель после ее смерти появились видео.