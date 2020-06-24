Отец юной миллионерши Насти Тропи рассказал, где и как ее похоронят

Отец погибшей в страшном ДТП юной миллионерши Насти Тропицель (Тропи) сообщил о том, как пройдут похороны девушки.

По словам мужчины, семья приняла однозначное решение кремировать Настю. При этом прах усопшей будет поделен на две части.

«Было принято одно из главных решений — Настю мы будем кремировать. Мы с мамой поедем туда, половину праха развеем там (Вероятно, речь идет о любимом месте девушки на Бали — Прим.ред.), половину привезем в Санкт-Петербург, где торжественно захороним. На церемонию пригласим всех желающих. Все, кто хочет попрощаться с Настей — всем будем рады», — цитирует слова папы Тропицель Starhit.

В числе прочего, мужчина обратил внимание всех неравнодушных поклонников, что в сети появились мошенники, ведущие сбор денег на похороны блогера. Он пояснил, что это — банальная попытка нажиться на чужом горе.

«Мы не ведем сборы. Это все мошенники. Не ведитесь! Никаких сборов мы не объявляли. Если мама Насти захочет сделать что-то такое в честь ее памяти, то сообщит об этом в Instagram. И еще. Сейчас объявилось очень много знакомых моей дочери, которые дают интервью, очерняют ее, нашу семью. Не верьте им!» — пояснил мужчина.

Instagram @nastyatropi

О страшном ДТП на Бали, в результате которого скончалась блогер-миллионник Настя Тропи, стало известно 22 июня. По словам молодого человека девушки, избранница не справилась с управлением мотоцикла, вследствие чего разбилась. По прибытию на место ЧП медики констатировали ее смерть.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему молодого человека Насти Тропицель обвиняют в ее гибели.