Пес самого известного йога России напал на женщину и загрыз ее питомца

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Валентин Черников
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Хозяйка потеряла свою собачку за 5,5 тысячи долларов и получила травмы лица.

Пес самого известного йога России напал на женщину и загрыз ее питомца

Фото: ВКонтакте @Алексей Меркулов

Овчарка известного в России и за рубежом руководителя школы Кундалини йоги Алексея Меркулова загрызла соседского питомца и травмировала его хозяйку. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Инцидент произошел вечером на Рублевке. Местная жительница по имени Татьяна прогуливалась по одному из поселков с собачкой и помощником по хозяйству. Маленький питомец породы Мальтипу по кличке Робин находился рядом с людьми. Рядом с ними появился пес Меркулова.

63-летняя Татьяна взяла Робина на руки, но овчарка вырвала малыша и вцепилась в него зубами. Женщина и ее помощник с трудом забрали питомца из лап огромной собаки, но миниатюрная собачка оказалась ранена. Сама хозяйка получила при этом травмы лица.

ВКонтакте @Алексей Меркулов

Вскоре на месте появился Меркулов. Он оттащил овчарку и предложил Татьяне довезти ее с Робином до ветеринарного пункта. Путь занял почти час. По словам женщины, Алексей уверял, что они едут в лучшую клинику с дорогим оборудованием. На месте оказалось, что в ветклинике лечат только крупных животных.

Пришлось ехать в другое место, но время было упущено. В результате Робина взяли на лечение, но спасти не смогли. Через два часа малыш умер. Позже врачи диагностировали у безутешной Татьяны рваную рану губы и сильный стресс.

«Мне ветеринар сказал, что Робин меня спас. Если бы не он, эта собака могла бы мне разорвать лицо. Я очень любила своего малыша, это очень редкая и дорогая порода. Мне его специально из США из Оклахомы привозили, у него были все документы. Мне эта собака обошлась в 5,5 тысяч долларов», — рассказала женщина сквозь слезы.

Сейчас Татьяна ожидает операции на лице и уже подала заявление в полицию. В возбуждении уголовного дела ей отказали, поскольку нанесенные ей травмы признали легкими. Она намерена подать иск в суд. Меркулов же сожалеет о случившемся. По его словам, в тот день «кто-то забыл» закрыть калитку, и собака выскочила на улицу, чего йог не хотел.

Ранее 5-tv.ru писал, что единственного в России полицейского-корги проводили на пенсию.

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