Единственного в России полицейского-корги проводили на пенсию

Единственный в России полицейский-корги по кличке Рыжий ушел на пенсию и оставил свою службу. Собака семь с половиной лет помогала правоохранительным органам Нижнего Новгорода в поимке правонарушений. За ее работой в Instagram следили более 12 тысяч пользователей. Однако теперь пушистый друг должен будет сменить род деятельности. Об этом сообщается на его странице в социальной сети.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер! Но, несмотря на это, скучать мне по-прежнему не придется. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше. И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины (например, танцы)!» — говорится в публикации.

Instagram @corgi_police_dog

Подписчики, привязавшиеся к корги, попросили не закрывать блог пса и рассказывать о том, как проходит его пенсия. Собака приобрела популярность около года назад после того, как сюжет с ее участием показали на федеральном телеканале.

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