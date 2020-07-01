«Как кисель»: Черное море возле Одессы позеленело — видео

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Алиса Старжевская
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Власти города призвали местных жителей на время воздержаться от купания.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, Instagram @innalav131900

Черное море у берегов Одессы внезапно позеленело и загустело. Местные жители в социальных сетях выкладывают фото и видео, на которых видно, что вода приобрела изумрудный оттенок и сгустилась.

Как сообщила пресс-служба Одесского облуправления Госпродпотребслужбы, это связано с тем, что к берегу прибило водоросли, которые под воздействием высоких температур начали разлагаться. В итоге цвет и плотность воды поменялись.

«Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться», — говорится в сообщении.

Facebook @Людмила Клименко

Ведомство призвало жителей воздержаться от купания в такой воде, а также предостерегло от потребления рыбы и морских продуктов, выловленных возле берега. Отмечается, что морские обитатели накапливают вредные вещества в организме и становятся непригодными для употребления, пишет 112.UA.

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