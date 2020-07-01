Упавшие деревья и реки во дворах: Как Петербург переживает последствия шторма?
Из-за разгула стихии затопило несколько подъездов в жилых домах, а также пришлось изменить расписание пригородных поездов.
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Фото, видео: ТАСС / Колбасов Александр, 5-tv.ru
Аварийные службы Петербурга устраняют последствия мощного шторма. Стихия обрушилась на Северную столицу накануне вечером. Ураганный ветер сносил все на своем пути. Четыре человека попали в больницу — дерево рухнуло на машину прямо во время движения. Скверы и парки пришлось закрыть для посещения. Улицы города превратились в бурлящие реки. Затопленными оказались несколько подъездов в жилых домах. Вмешался ураган и в расписание пригородных поездов. Причиной также стали упавшие на железнодорожные пути деревья.
Досталось от стихии и соседней с Петербургом Карелии. В Сортавале несколько домов остались без воды. Повреждены крыши и линии электропередачи. Местные власти просят жителей соблюдать осторожность и не оставлять транспорт вблизи деревьев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека пострадали в результате шторма в Петербурге.
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