Упавшие деревья и реки во дворах: Как Петербург переживает последствия шторма?

Аварийные службы Петербурга устраняют последствия мощного шторма. Стихия обрушилась на Северную столицу накануне вечером. Ураганный ветер сносил все на своем пути. Четыре человека попали в больницу — дерево рухнуло на машину прямо во время движения. Скверы и парки пришлось закрыть для посещения. Улицы города превратились в бурлящие реки. Затопленными оказались несколько подъездов в жилых домах. Вмешался ураган и в расписание пригородных поездов. Причиной также стали упавшие на железнодорожные пути деревья.

Досталось от стихии и соседней с Петербургом Карелии. В Сортавале несколько домов остались без воды. Повреждены крыши и линии электропередачи. Местные власти просят жителей соблюдать осторожность и не оставлять транспорт вблизи деревьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека пострадали в результате шторма в Петербурге.