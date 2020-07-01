Ровно 18 лет назад погиб Михаил Круг

Вдова Михаила Круга почтила память певца, погибшего ровно 18 лет назад. Неизвестные проникли в загородный дом шансонье в ночь на 1 июля 2020 года и расстреляли его.

Ирина Круг, которая после гибели мужа сама стала артисткой, опубликовала на своей странице в Instagram музыкальное видео с фотографией барда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Круг (@irinakrug) 30 Июн 2020 в 9:30 PDT

«Михаил Владимирович… Нет тебя 18 лет. Эта ужасная ночь, которую я пережила, потеряв тебя... Больно, обидно. Мы все помним тебя, любим и благодарим!» — подписала публикацию Ирина.

Ирина Круг — вторая жена «короля русского шансона». Она работала официанткой в челябинском клубе, где и встретила знаменитого певца. В 2001-м они поженились, в 2002-м, за месяц до смерти, у Михаила Круга родился сын Александр.

Убийство Михаила Круга было раскрыто только в 2012-м. Члены банды «Тверские волки» хотели инсценировать ограбление, но дело пошло не по плану и закончилось стрельбой. Один из киллеров получил пожизненное по другим обвинениям, второй — погиб в нулевых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Круг показала подросших сыновей.