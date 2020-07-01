В Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы

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Яна Вахрушева
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В Западной части страны ввели режим карантина из-за внезапной вспышки бубонной чумы. Количество зараженных может составлять до 400 человек.

В Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

В Западной части Монголии, которая граничит с Россией и Казахстаном, ввели бессрочный карантин из-за вспышки бубонной чумы 29 июня, сообщает IZ.RU. Симптомы заболевания обнаружены у двоих человек, которые перед этим совершили как минимум 60 прямых контактов и 400 косвенных.

Мужчина 27 лет доставлен в больницу с симптомами бубонной чумы, девушка находится в критическом состоянии. Перед появлением симптомов оба употребляли в пищу мясо дикого сурка — зверек является переносчиком заболевания.

К слову, в ноябре 2019-го во Внутренней Монголии было зафиксировано четыре случая заражения.

Бубонная чума является особо опасной инфекцией, которая попадает в организм человека благодаря чумной палочке. Переносчиками чаще всего бывают блохи, крысы и другие грызуны. Среди симптомов бубонной чумы чаще всего различают воспаление лимфатических узлов с образованием так называемых «бубонов», появляется сильная лихорадка и интоксикация организма. Инкубационный период составляет от двух до шести дней.

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