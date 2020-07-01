Коронавирус может стать обычным респираторным заболеванием

На сегодняшний день коронавирусов переболело более 10,5 миллиона человек по всему миру. Вирус не стоит на месте и продолжает свою адаптацию в человеческом организме, кроме того, он мутирует, рассказала микробиолог и научный сотрудник НИЦ эпидимиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Людмила Алимбарова. На сегодняшний день известно шесть разновидностей COVID-19, которые «гуляют» по планете. Среди них можно выделить китайскую, европейскую и латиноамериканскую разновидности вируса.

«К сожалению, нельзя сказать, что каждый из вариантов имеет какую-то территориальную принадлежность. Получается, что в конкретном регионе могут распространяться несколько видов вируса. Это говорит о том, что на каждую территорию вирус попадает неоднократно и он претерпевает постоянные изменения. Эти мутации возникают у разных линий вируса независимо друг от друга, что свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к человеку», — рассказала Алимбарова.

По некоторым данным исследований, COVID-19 мутирует медленнее, чем вирусы гриппа и РНК-содержащие, для которых характерная частота мутаций составляет один раз в десять дней. Однако, исследования генома нового коронавируса показали, что все его разновидности имеют общего предка. Мутации вируса сравнили с его предшественниками SARS-CoV-1 и MERS-CoV и выяснили, что в первом случае удалось изучить только шесть изменений, во втором — 350, а у их «наследника» COVID-19 только 200. Исследования подтвердили, что коронавирус все еще адаптируется в организме человека.

«Есть также точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которым мы часто встречаемся в холодное время года», — поделилась кандидат медицинских наук.

Кроме того, Людмила Алимбарова поделилась новыми исследованиями ученых, которые показали, что в жаркую погоду вирус менее устойчив к поверхностям и погибает быстрее, чем на холоде. Если зимой коронавирус может сохраняться на поверхностях до трех суток, то летом эти показатели снижаются до нескольких часов.

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