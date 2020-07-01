«Душа замирает»: Ирина Шейк в полупрозрачном нижнем белье влюбила в себя фанатов

Соблазнительная, чарующая, пленительная, загадочная и мега-сексуальная — нет, это не просто эпитеты. Это все — супермодель из России Ирина Шейк. Поклонники со всего света утверждают: эта женщина — идеал красоты. А наглядное доказательство тому — ее страница в Instagram.

ТОП-модель регулярно пополняет новостную ленту, публикуя завораживающие снимки и видео. В том числе, чересчур откровенные. Например, как этот — с последней фотосессии для рекламы нижнего белья известного бренда.

«Только посмотрите на этот новый бюстгальтер!» — кокетливо обратилась к поклонникам модель.

Всего за несколько часов «горячее» фото Ирины Шейк собрало порядка полумиллиона «лайков», а также несколько тысяч лестных комментариев. В них, как впрочем и всегда, фолловеры поражались стройности тела именитой модели, а также признавались ей в любви.

«Душа замирает, как вижу тебя! Ослепительная красавица!»

«Огонь! Нет слов, одни эмоции!»

«И тут я понял, что влюбился…»

«Обожаю! Женщина-мечта! Неужели вообще такие бывают?!» — обращались к любимице восхищенные поклонники.

Ранее 5-tv.ru на примере Ирины Шейк показал, как выглядят сексуальные домохозяйки.