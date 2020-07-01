«Душа замирает»: Ирина Шейк в полупрозрачном нижнем белье влюбила в себя фанатов
Звезда вновь порадовала фанатов снимками с «горячей» фотосессии.
Фото: Instagram @irinashayk
Соблазнительная, чарующая, пленительная, загадочная и мега-сексуальная — нет, это не просто эпитеты. Это все — супермодель из России Ирина Шейк. Поклонники со всего света утверждают: эта женщина — идеал красоты. А наглядное доказательство тому — ее страница в Instagram.
ТОП-модель регулярно пополняет новостную ленту, публикуя завораживающие снимки и видео. В том числе, чересчур откровенные. Например, как этот — с последней фотосессии для рекламы нижнего белья известного бренда.
«Только посмотрите на этот новый бюстгальтер!» — кокетливо обратилась к поклонникам модель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
The new Sveva bra by @intimissimiofficial 🖤 #intimissimi #invisiblebra #ad
Всего за несколько часов «горячее» фото Ирины Шейк собрало порядка полумиллиона «лайков», а также несколько тысяч лестных комментариев. В них, как впрочем и всегда, фолловеры поражались стройности тела именитой модели, а также признавались ей в любви.
«Душа замирает, как вижу тебя! Ослепительная красавица!»
«Огонь! Нет слов, одни эмоции!»
«И тут я понял, что влюбился…»
«Обожаю! Женщина-мечта! Неужели вообще такие бывают?!» — обращались к любимице восхищенные поклонники.
Ранее 5-tv.ru на примере Ирины Шейк показал, как выглядят сексуальные домохозяйки.
Читайте также
77%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?