«Душа замирает»: Ирина Шейк в полупрозрачном нижнем белье влюбила в себя фанатов

|
Виктория Андреева
1 067

Звезда вновь порадовала фанатов снимками с «горячей» фотосессии.

«Душа замирает»: Ирина Шейк в полупрозрачном нижнем белье влюбила в себя фанатов

Фото: Instagram @irinashayk

Соблазнительная, чарующая, пленительная, загадочная и мега-сексуальная — нет, это не просто эпитеты. Это все — супермодель из России Ирина Шейк. Поклонники со всего света утверждают: эта женщина — идеал красоты. А наглядное доказательство тому — ее страница в Instagram.

ТОП-модель регулярно пополняет новостную ленту, публикуя завораживающие снимки и видео. В том числе, чересчур откровенные. Например, как этот — с последней фотосессии для рекламы нижнего белья известного бренда. 

«Только посмотрите на этот новый бюстгальтер!» — кокетливо обратилась к поклонникам модель.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 

The new Sveva bra by @intimissimiofficial 🖤 #intimissimi #invisiblebra #ad

Публикация от  irinashayk (@irinashayk)

Всего за несколько часов «горячее» фото Ирины Шейк собрало порядка полумиллиона «лайков», а также несколько тысяч лестных комментариев. В них, как впрочем и всегда, фолловеры поражались стройности тела именитой модели, а также признавались ей в любви.

«Душа замирает, как вижу тебя! Ослепительная красавица!»

«Огонь! Нет слов, одни эмоции!»

«И тут я понял, что влюбился…»

«Обожаю! Женщина-мечта! Неужели вообще такие бывают?!» — обращались к любимице восхищенные поклонники.

Ранее 5-tv.ru на примере Ирины Шейк показал, как выглядят сексуальные домохозяйки.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в и...

Последние новости

23:40
ТОП-5 самых опасных продуктов для гипертоников
23:20
«Смешно слышать»: Саша Савельева развеяла миф об идеальном браке с Сафоновым
23:05
Поправки в Конституцию поддержали 76,6% граждан после обработки 55% голосов
22:59
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева показала лицо новорожденного малыша
22:50
«Душа замирает»: Ирина Шейк в полупрозрачном нижнем белье влюбила в себя фанатов
22:40
ВЦИОМ: В поддержку поправок в Конституцию высказались 71,2% проголосовавших

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, обладатели которых «высасывают соки» из женщин
Фотограф Пугачевой обнародовал снимок почти лысой Лолиты
Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок