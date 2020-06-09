Снявшаяся топлес Ирина Шейк показала, как выглядят сексуальные домохозяйки

Российская супермодель Ирина Шейк наглядно продемонстрировала подписчикам, что даже в период самоизоляции нужно продолжать следить за собой и если оставаться домохозяйкой, то невероятно сексуальной и притягательной.

В сторис в Instagram звезда показала снимок, на котором позирует топлес в длинной юбке с леопардовым принтом на фоне ванны. На ее плечо накинута коралловая сумка, губы накрашены яркой помадой в тон. Образ получился будоражащим и довольно эротичным. Пикантная фотография сразу же распространилась в различных фан-аккаунтах.

Подписчики не могли найти себе места — они были покорены красотой Ирины Шейк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк снялась в эротичной рекламе.