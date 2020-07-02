Мужчина вонзил шило в сердце петербуржца ради самоката

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Максим Чугункин
48

Злоумышленника задержали в тот же день — сумма ущерба составила 22,5 тысячи рублей.

Мужчина вонзил шило в сердце петербуржца ради самоката

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

В Петербурге неизвестный два раза ударил мужчину шилом в сердце — и все ради того, чтобы отобрать самокат «Джокер» стоимостью около 23 тысяч рублей. Нападение произошло в лифте дома на проспекте Испытателей, уточняет 78.ru.

Пострадавший обратился в полицию и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас ему помогают врачи. У потерпевшего диагностированы ранения сердца и груди.

А вот злоумышленника вскоре нашли и задержали, отобрав самокат. Им оказался мужчина 48 лет, в отношении которого теперь возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трех подростков задержали в Петербурге по подозрению в организации серии грабежей.

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