Мужчина вонзил шило в сердце петербуржца ради самоката

В Петербурге неизвестный два раза ударил мужчину шилом в сердце — и все ради того, чтобы отобрать самокат «Джокер» стоимостью около 23 тысяч рублей. Нападение произошло в лифте дома на проспекте Испытателей, уточняет 78.ru.

Пострадавший обратился в полицию и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас ему помогают врачи. У потерпевшего диагностированы ранения сердца и груди.

А вот злоумышленника вскоре нашли и задержали, отобрав самокат. Им оказался мужчина 48 лет, в отношении которого теперь возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трех подростков задержали в Петербурге по подозрению в организации серии грабежей.