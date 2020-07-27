Последняя из «Унесенных ветром»: Чем запомнилась актриса Оливия Де Хэвилленд

Оливия Де Хэвилленд известна российскому зрителю по роли Мелани в фильме «Унесенные ветром». Кинолента принесла артистке признание во всем мире, а так же сделала ее одной из самых востребованных актрис эпохи. Кроме этого, Де Хэвилленд активно боролась за права актеров, подав в суд на кинокомпанию и с успехом выиграв дело. Благодаря ей современные исполнители ролей в кино имеют куда больше свободы в выборе проектов, нежели это было до Оливии Де Хэвилленд.

Звездная роль Мелани

Актерская карьера началась для Оливии в США, куда она семьей переехали из Японии из-за слабого здоровья ее младшей сестры. В Стране восходящего солнца отец девочек вел адвокатскую практику, мать работала актрисой. Первую роль Оливия получает, будучи совсем юной, однако совсем скоро к ней приходит небывалая волна популярности.

В конце 30-х Оливию Де Хэвилленд приглашают на съемки фильма «Унесенные ветром». Ей достается роль Мелани — нежной героини, обладающей чистыми нравами и навыком всепрощения. Кинолента принесла молодой актрисе мировую известность. Зритель очарован непорочностью персонажа и свято верит, что и актриса наполнена любовью к ближнему.

Трейлер фильма «Унесенные ветром»

Вне съемочной площадки Оливия Де Хэвилленд была куда более своенравной и, в отличие от коллег по фильму «Унесенные ветром», не повторила судьбу своей героини. Кларк Гейбл, как и его герой, так и не стал примерным отцом, пусть у того было двое детей. Что касается Вивьен Ли, то ее первый брак был схож с тем, что происходило в жизни Скарлетт О’Хары и Фрэнка Кеннеди. Пусть Мелани изучала добро и нежность в кадре, в действительности актриса мало походила на нее.

Вражда с сестрой Джоан Фонтейн

Кроме Оливии в семье Хэвиллендов подрастала младшая дочь — Джоан. Сестры враждовали с детства. Будучи детьми, они часто делили гардероб. Джоан часто донашивала за Оливией старые вещи, что очень не нравилось последней. По слухам, старшенькая порой резала свои старые наряды, а несчастной Джоан приходилось, стиснув зубы, латать испорченные вещи.

Считается, что любимицей матери была все-таки Оливия: на второго ребенка у женщины не хватало ни времени, ни сил. Биографы актрис предполагают, что раскол между супругами случился до рождения младшей сестры, которая в итоге недополучит материнской ласки. В то же время это не помешает ей пойти по стопам мамы и тоже стать актрисой, однако случится это не сразу.

В какой-то момент Джоан покидает США и на какое-то время живет в Японии к отцу. В этот период Оливия во всю штурмует Голливуд, а младшей достается роль ее личного водителя и ассистентки. В какой-то момент девушку замечает продюсер и предлагает ей роль.

Джоан (справа) считала, что с сестрой можно «развестись», как с мужем. Коллаж. Фото: JT Vintage и Imago/TASS

Мать будущей звезды настаивает, чтобы дочь взяла псевдоним, мол, не стоит мешать Оливии строить карьеру. Так начинается восхождение Джоан Фонтейн (Фонтейн — театральное имя матери. — Прим. ред.) на вершину Голливуда. Престижную премию «Оскар» она получит раньше, чем старшая сестра, после чего их вражда только ужесточиться. В какой-то момент девушка заявит, что с сестрой можно развестись так же, как и с мужем. Кроме того, она объявит, мол, я первая вышла замуж, первая получила золотую статуэтку и в мир иной я отправлюсь раньше старшей сестры.

Временами сестры все же пойдут на примирение, но по-настоящему ни одна из них так и не зароет топор войны. Джоан, как она сама и предсказывала, уйдет из жизни первой из сестер.

Сегодня от их вражды остались лишь воспоминания, статьи в СМИ и в какой-то степени сериал «Вражда». Сюжет телепроекта рассказывает о соперничестве двух звезд 30-х годов — Бетт Дэйвис и Джоуан Кроуфорд. Роль Оливии Де Хэвилленд досталась блистательной Кэтрин-Зете Джонс.

Оливию возмутило, что ее образ был использован без разрешения. Кроме того, в сериале она якобы говорит то, чего в действительности никогда не произносила. Артистка подала в суд, но проиграла из-за поправки о свободе слова в кинематографе. Впрочем, было время, когда обращение Оливии Де Хэвилленд в суд имело под собой куда более серьезное основание, да и само дело актриса тогда выиграла, чем облегчила жизнь многим своим коллегам.

Борьба за права актеров

Оливия Де Хэвилленд давно доказала, что она не из робкого десятка. Даже будучи совсем молодой артисткой, она не побоялась пойти против кинокомпании, которая то и дело предлагала ей не те роли.

По законам той эпохи артисты должны были играть то, что им предлагают до срока истечения контракта. Часто актерам приходилось сниматься во всем, на что укажет им студия. В случае, если те отказываются работать, не выплачивали деньги. Когда же контракт подходил к концу, студия могла в одностороннем порядке продлить его и тем самым вернуть артиста себе, пусть ничего более однотипных ролей она ему предложит не может.

Оливия Де Хэвилленд стала одной из тех актрис, которой пришлось отбиваться от продленного в одностороннем порядке договора. Среди американских юристов это дело в итоге получит название Закон Оливии Де Хэвилленд. Ее обращение в суд поддержали многие актеры, уставшие от кабальной зависимости от студий. С тех пор американские актеры имеют право выбирать проекты для дальнейшего участия.

Мужья и дети

Несмотря на красоту и обаяние, личная жизнь Оливии Де Хэвилленд сложилась весьма прозаичным образом. Ее окружали самые красивые актеры и состоятельные мужчины эпохи, однако впервые под венец она пошла в возрасте 30 лет. Избранником Оливии стал романист Маркус Гудрих. В этом браке на свет появится Бенджамин, что не спасет семью от распада. В 1953-м супруги развелись.

Второй брак случится в жизни актрисы в преддверии ее сорокалетия. В 1955-м она свяжет себя узами брака с французским журналистом и сценаристом Пьером Галанте и переедет в Париж. Спустя год в семье появится девочка Жизель. Отношения супругов все же не выдержат проверки временем и они разведутся. Впрочем, эти двое все же останутся друзьями.

Артистка не покинет бывшего возлюбленного, когда тот сляжет от онкологии. Женщина возьмет на себя обязанности сиделки и проводит его в последний путь. Оливия Де Хэвилленд больше не выйдет замуж. Что касается детей звезды, то Бенджамин станет математиком, однако его жизнь оборвется в 1991-м после длительной борьбы с болезнью Ходжкина. Жизель в свою очередь пойдет по стопам отца и станет журналисткой.

Смерть

Остаток жизни Оливия Де Хэвилленд провела в Париже. Женщине удавалось выглядеть лучшим образом даже в 104 года. Вопреки всему, она по-прежнему сама готовила себе еду и поднималась по лестнице. Поклонницы со всего мира мечтали узнать секрет молодости звезды, которого, по ее словам, у той никогда не было.

Оливия Де Хэвилленд в старости. Фото: Imago/TASS

Будучи последней актрисой 30-х годов, она сама по себе была историей. Актриса ушла из жизни 25 июля 2020 года во сне. Фанаты звезды со всего мира вспоминают самые яркие роли звезды, где лучшей по-прежнему считается ее Мелани из фильма «Унесенные ветром».