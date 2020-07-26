Звезда «Унесенных ветром» скончалась на 105-м году жизни

Актриса Оливия де Хэвилленд, известная благодаря роли Мелани в знаменитом фильме «Унесенные ветром», скончалась в возрасте 104 лет. Печальную новость сообщает издание The Hollywood Reporter.

По информации портала, звезда золотого века Голливуда умерла в своем доме в Париже от естественных причин.

Оливия де Хэвилленд ушла из жизни последней из всех актеров, сыгравших в «Унесенных ветром» — ленте, снятой в 1939 году. За роль Мелани актриса была номинирована на Оскар, однако заветные статуэтки получила позже — за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница».

Актриса также сыграла в картинах «Одиссея капитана Блада», «Приключения Робин Гуда», «Тише, тише, милая Шарлотта» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушла из жизни автор знаменитой статьи с критикой перестройки Горбачева Нина Андреева.