Звезда «Унесенных ветром» скончалась на 105-м году жизни
Оливия де Хэвилленд умерла в Париже от естественных причин.
Фото: Кадр из кинофильма "Унесенных ветром"
Актриса Оливия де Хэвилленд, известная благодаря роли Мелани в знаменитом фильме «Унесенные ветром», скончалась в возрасте 104 лет. Печальную новость сообщает издание The Hollywood Reporter.
По информации портала, звезда золотого века Голливуда умерла в своем доме в Париже от естественных причин.
Оливия де Хэвилленд ушла из жизни последней из всех актеров, сыгравших в «Унесенных ветром» — ленте, снятой в 1939 году. За роль Мелани актриса была номинирована на Оскар, однако заветные статуэтки получила позже — за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница».
Актриса также сыграла в картинах «Одиссея капитана Блада», «Приключения Робин Гуда», «Тише, тише, милая Шарлотта» и многих других.
Ранее 5-tv.ru писал, что ушла из жизни автор знаменитой статьи с критикой перестройки Горбачева Нина Андреева.
Читайте также
56%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?